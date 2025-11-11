La rémunération Ingénieur de Fabrication in United States chez Tesla va de $97.4K par year pour P1 à $242K par year pour P4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $134K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tesla. Dernière mise à jour : 11/11/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
P1
$97.4K
$91.1K
$3.6K
$2.6K
P2
$131K
$110K
$20K
$1.1K
P3
$171K
$137K
$33.4K
$778
P4
$242K
$153K
$80.7K
$8K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Tesla, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Tesla, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.