La rémunération Ingénieur de Conception in United States chez Tesla va de $89.1K par year pour P1 à $353K par year pour P4. Le package de rémunération médian in United States year totalise $171K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tesla. Dernière mise à jour : 11/11/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
P1
$89.1K
$89.1K
$0
$0
P2
$155K
$124K
$27.3K
$3.3K
P3
$199K
$152K
$46.2K
$0
P4
$353K
$198K
$155K
$0
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Tesla, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
