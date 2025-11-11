La rémunération Comptable Technique in Netherlands chez Tesla totalise €98.8K par year pour P3. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tesla. Dernière mise à jour : 11/11/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€98.8K
€77.4K
€21.4K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Tesla, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Tesla, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.