Tesco
Tesco Salaires

La fourchette de salaires de Tesco va de $6,071 en rémunération totale par an pour un Ressources humaines au bas de l'échelle à $160,217 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Tesco. Dernière mise à jour : 8/16/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Ingénieur logiciel backend

Ingénieur logiciel full-stack

Ingénieur données

Responsable de l'ingénierie logicielle
Median $104K
Chef de produit
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Data Scientist
Median $91.3K
Responsable de programme technique
Median $48.2K
Assistant administratif
Median $30.8K
Ventes
Median $31.8K
Comptable
$44.1K

Comptable technique

Développement commercial
$100K
Rédacteur publicitaire
$38.5K
Service client
$32K
Analyste de données
$63.7K
Responsable en science des données
$64.2K
Analyste financier
$137K
Designer graphique
$121K
Ressources humaines
$6.1K
Technologue en informatique
$78.2K
Juridique
$33.7K
Consultant en management
$85.6K
Designer de produits
$160K
Recruteur
$47.8K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Tesco est Designer de produits at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $160,217. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Tesco est de $63,729.

