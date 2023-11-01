Voir les points de données individuels
Teneo.ai is a company that provides a solution, OpenQuestion, which allows contact centers to remove frustrating keypad navigation and replace them with a humanlike greeting every time.
S'abonner aux offres vérifiées.Vous recevrez le détail des compensations par e-mail. En savoir plus →
Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de confidentialité et les Conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Emplois en vedette
Entreprises connexes
Autres ressources