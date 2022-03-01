Tencent Holdings Salaires

La fourchette de salaires de Tencent Holdings va de $43,084 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $666,650 pour un Technologue en informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Tencent Holdings . Dernière mise à jour : 8/16/2025