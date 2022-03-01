Tencent Holdings Salaires

Répertoire des entreprises
La fourchette de salaires de Tencent Holdings va de $43,084 en rémunération totale par an pour un Analyste commercial au bas de l'échelle à $666,650 pour un Technologue en informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Tencent Holdings. Dernière mise à jour : 8/16/2025

$160K

Analyste commercial
$43.1K
Développement commercial
$108K
Data Scientist
$63.5K

Technologue en informatique
$667K
Juridique
$301K
Responsable des partenaires
$158K
Chef de produit
$55.9K
Ingénieur logiciel
$102K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Tencent Holdings est Technologue en informatique at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $666,650. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Tencent Holdings est de $104,824.

Autres ressources