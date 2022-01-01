Répertoire des entreprises
Tenable
Tenable Salaires

La fourchette de salaires de Tenable va de $43,447 en rémunération totale par an pour un Data Scientist in Ireland au bas de l'échelle à $487,775 pour un Chef de produit in Israel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Tenable. Dernière mise à jour : 8/16/2025

$160K

Chef de produit
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Ingénieur logiciel
Median $149K

Ingénieur logiciel full-stack

Ventes
Median $170K

Succès client
$214K
Data Scientist
$43.4K
Technologue en informatique
$83.6K
Opérations marketing
$67.3K
Designer de produits
$127K
Recruteur
$140K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$205K
Architecte de solutions
$276K
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
RSU

Chez Tenable, RSUs sont soumis à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% acquiert dans le 2nd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 3rd-AN (6.25% trimestriel)

  • 25% acquiert dans le 4th-AN (6.25% trimestriel)

FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Tenable est Chef de produit at the Principal Product Manager level avec une rémunération totale annuelle de $487,775. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Tenable est de $159,516.

