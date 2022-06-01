Répertoire des entreprises
Templafy
Templafy Salaires

La fourchette de salaires de Templafy va de $68,559 en rémunération totale par an pour un Recruteur au bas de l'échelle à $155,775 pour un Technical Account Manager au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Templafy. Dernière mise à jour : 8/15/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $85.9K
Chef de produit
$106K
Chef de projet
$70.3K

Recruteur
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Responsable de programme technique
$153K
FAQ

The highest paying role reported at Templafy is Technical Account Manager at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,775. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Templafy is $95,901.

