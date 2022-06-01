Templafy Salaires

La fourchette de salaires de Templafy va de $68,559 en rémunération totale par an pour un Recruteur au bas de l'échelle à $155,775 pour un Technical Account Manager au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Templafy . Dernière mise à jour : 8/15/2025