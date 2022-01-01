Répertoire des entreprises
Temasek
Vous travaillez ici ? Réclamer votre entreprise

Temasek Salaires

La fourchette de salaires de Temasek va de $10,612 en rémunération totale par an pour un Opérations de service client au bas de l'échelle à $218,900 pour un Technologue en informatique au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Temasek. Dernière mise à jour : 8/15/2025

$160K

Soyez payé, pas joué

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30k€+ (parfois 300k€+). Faites négocier votre salaire ou faites relire votre CV par les vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur logiciel
Median $74.8K

Ingénieur logiciel full-stack

Data Scientist
Median $112K
Opérations de service client
$10.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Analyste de données
$63.7K
Analyste financier
$192K
Ingénieur en matériel informatique
$54.4K
Technologue en informatique
$219K
Chef de produit
$31.3K
Chef de projet
$29.9K
Votre titre manque ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

The highest paying role reported at Temasek is Technologue en informatique at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $218,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Temasek is $63,701.

Emplois en vedette

    Aucun emploi en vedette trouvé pour Temasek

Entreprises connexes

  • Marshall Wace
  • Juniper Square
  • Riviera Partners
  • Capital Group
  • Vista Equity Partners
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources