Telia Salaires

Le salaire de Telia va de $38,667 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $115,247 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Telia . Dernière mise à jour : 9/1/2025