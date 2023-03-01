Répertoire d'entreprises
Telia
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise

Telia Salaires

Le salaire de Telia va de $38,667 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $115,247 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Telia. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Ingénieur Logiciel
Median $89.8K
Chef de Produit
Median $71.7K
Service Client
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Scientifique des Données
$75.7K
Technologue de l'Information (TI)
$102K
Ventes
$75.4K
Manager Ingénierie Logiciel
$115K
Architecte Solutions
$75.3K
Votre intitulé de poste est manquant ?

Recherchez tous les salaires sur notre page de rémunération ou ajoutez votre salaire pour aider à débloquer la page.


FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Telia est Manager Ingénierie Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $115,247. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Telia est de $75,533.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Telia

Entreprises similaires

  • Intuit
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Google
  • Databricks
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources