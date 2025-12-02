Répertoire d'entreprises
Telecom Jobs
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Scientifique des Données

  • Tous les salaires Scientifique des Données

Telecom Jobs Scientifique des Données Salaires

La rémunération totale moyenne Scientifique des Données in Kazakhstan chez Telecom Jobs va de KZT 12.72M à KZT 17.71M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Telecom Jobs. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Rémunération totale moyenne

$26.6K - $31.4K
Kazakhstan
Fourchette courante
Fourchette possible
$24.9K$26.6K$31.4K$34.6K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Scientifique des Données soumissions chez Telecom Jobs pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Telecom Jobs?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Scientifique des Données offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Telecom Jobs in Kazakhstan s'élève à une rémunération totale annuelle de KZT 17,712,501. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Telecom Jobs pour le poste Scientifique des Données in Kazakhstan est de KZT 12,716,667.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Telecom Jobs

Entreprises similaires

  • Roblox
  • PayPal
  • Uber
  • Tesla
  • Intuit
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/telecom-jobs/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.