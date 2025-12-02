Répertoire d'entreprises
Teladoc Health
Teladoc Health Architecte Solutions Salaires

Le package de rémunération médian Architecte Solutions in United States chez Teladoc Health totalise $305K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Teladoc Health. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Package Médian
company icon
Teladoc Health
Director
Mountain View, CA
Total par an
$305K
Niveau
-
Salaire de base
$195K
Stock (/yr)
$75K
Prime
$35K
Années dans l'entreprise
5 Années
Années d'exp.
15 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Teladoc Health?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Teladoc Health, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Architecte Solutions chez Teladoc Health in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $320,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Teladoc Health pour le poste Architecte Solutions in United States est de $291,000.

Autres ressources

