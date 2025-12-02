La rémunération Scientifique des Données in United States chez Teladoc Health va de $138K par year pour Data Scientist II à $264K par year pour Senior Data Scientist. Le package de rémunération médian in United States year totalise $161K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Teladoc Health. Dernière mise à jour : 12/2/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$138K
$126K
$8.8K
$2.9K
Data Scientist III
$171K
$160K
$3.6K
$7.6K
Senior Data Scientist
$264K
$198K
$36.3K
$29K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
33%
AN 1
33%
AN 2
33%
AN 3
Chez Teladoc Health, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :
33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)
33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)
