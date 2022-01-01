Répertoire d'entreprises
Teladoc Health
Teladoc Health Salaires

Le salaire de Teladoc Health va de $49,670 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $305,000 pour un Architecte Solutions dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Teladoc Health. Dernière mise à jour : 9/1/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Scientifique des Données
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Informatique de Santé

Chef de Produit
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Manager Ingénierie Logiciel
Median $270K
Designer Produit
Median $163K

Designer UX

Architecte Solutions
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Service Client
$49.7K
Succès Client
$109K
Recruteur
$199K
Ventes
$294K
Chef de Programme Technique
$204K
Chercheur UX
$206K
Calendrier d'acquisition

33%

AN 1

33%

AN 2

33%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Teladoc Health, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33% s'acquiert dans le 1st-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.00% annuel)

  • 33% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.00% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Teladoc Health est Architecte Solutions avec une rémunération totale annuelle de $305,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Teladoc Health est de $178,333.

