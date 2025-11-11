Répertoire d'entreprises
Tekion
Tekion Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ) Salaires à Greater Bengaluru

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ) in Greater Bengaluru chez Tekion totalise ₹799K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tekion. Dernière mise à jour : 11/11/2025

Package Médian
Tekion
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹799K
Niveau
L2
Salaire de base
₹783K
Stock (/yr)
₹16.1K
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
3 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Tekion?
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Type d'actions
Options

Chez Tekion, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ) chez Tekion in Greater Bengaluru s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹2,220,952. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tekion pour le poste Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ) in Greater Bengaluru est de ₹790,138.

