La rémunération Ingénieur Logiciel in Chennai Metropolitan Area chez Tekion va de ₹1.61M par year pour L1 à ₹3.28M par year pour L3. Le package de rémunération médian in Chennai Metropolitan Area year totalise ₹1.45M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tekion. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Nom du niveau Total Base Actions (/yr) Prime L1 Associate Software Engineer ( Niveau débutant ) ₹1.61M ₹1.3M ₹275K ₹40.6K L2 Software Engineer ₹3.55M ₹3.21M ₹337K ₹0 L3 Senior Software Engineer ₹3.28M ₹3.28M ₹5.4K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Voir 1 Plus de niveaux

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Type d'actions Options Chez Tekion, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Tekion ?

