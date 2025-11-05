La rémunération Ingénieur Logiciel in Chennai Metropolitan Area chez Tekion va de ₹1.61M par year pour L1 à ₹3.28M par year pour L3. Le package de rémunération médian in Chennai Metropolitan Area year totalise ₹1.45M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tekion. Dernière mise à jour : 11/5/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
L1
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
|Aucun salaire trouvé
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Tekion, Options sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
