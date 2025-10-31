Répertoire d'entreprises
Tejas Networks
Le package de rémunération médian Ingénieur Matériel in India chez Tejas Networks totalise ₹1.11M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tejas Networks. Dernière mise à jour : 10/31/2025

Package Médian
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹1.11M
Niveau
-
Salaire de base
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
1 Année
Années d'exp.
1 Année
Quels sont les niveaux de carrière chez Tejas Networks?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Matériel chez Tejas Networks in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹1,140,725. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tejas Networks pour le poste Ingénieur Matériel in India est de ₹1,110,316.

Autres ressources