TEGNA
TEGNA Salaires

Le salaire de TEGNA va de $61,690 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $65,325 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de TEGNA. Dernière mise à jour : 11/23/2025

Analyste Financier
$61.7K
Ingénieur Logiciel
$65.3K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez TEGNA est Ingénieur Logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $65,325. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez TEGNA est de $63,508.

Autres ressources

