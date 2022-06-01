TEGNA Salaires

Le salaire de TEGNA va de $61,690 en rémunération totale par an pour un Analyste Financier dans le bas de la fourchette à $65,325 pour un Ingénieur Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de TEGNA . Dernière mise à jour : 11/23/2025