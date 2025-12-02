Répertoire d'entreprises
Techstars
Techstars Capital-Risqueur Salaires

Le package de rémunération médian Capital-Risqueur in United States chez Techstars totalise $225K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Techstars. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Package Médian
Techstars
Managing Director
Total par an
$225K
Niveau
Salaire de base
$180K
Stock (/yr)
$0
Prime
$45K
Années dans l'entreprise
4 Années
Années d'exp.
25 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Techstars?
Dernières soumissions de salaires
FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Capital-Risqueur chez Techstars in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $305,000. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Techstars pour le poste Capital-Risqueur in United States est de $192,500.

