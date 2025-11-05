Répertoire d'entreprises
Technology & Strategy
Technology & Strategy Ingénieur Logiciel Salaires à Stuttgart Metro Region

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Stuttgart Metro Region chez Technology & Strategy totalise €59.6K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Technology & Strategy. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
Technology & Strategy
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
Total par an
€59.6K
Niveau
L2
Salaire de base
€59.6K
Stock (/yr)
€0
Prime
€0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
4 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Technology & Strategy?
Dernières soumissions de salaires
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Technology & Strategy in Stuttgart Metro Region s'élève à une rémunération totale annuelle de €76,997. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Technology & Strategy pour le poste Ingénieur Logiciel in Stuttgart Metro Region est de €59,627.

