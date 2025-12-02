Répertoire d'entreprises
Technisys
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Comptable

  • Tous les salaires Comptable

Technisys Comptable Salaires

La rémunération totale moyenne Comptable in Argentina chez Technisys va de ARS 21.93M à ARS 30.02M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Technisys. Dernière mise à jour : 12/2/2025

Rémunération totale moyenne

$18.1K - $21.4K
Argentina
Fourchette courante
Fourchette possible
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Comptable soumissions chez Technisys pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Technisys?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Comptable offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Comptable chez Technisys in Argentina s'élève à une rémunération totale annuelle de ARS 30,021,179. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Technisys pour le poste Comptable in Argentina est de ARS 21,928,513.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Technisys

Entreprises similaires

  • DoorDash
  • Snap
  • PayPal
  • Databricks
  • SoFi
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/technisys/salaries/accountant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.