Teamworks Ingénieur de Données Salaires à Canada

Le package de rémunération médian Ingénieur de Données in Canada chez Teamworks totalise CA$214K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Teamworks. Dernière mise à jour : 11/11/2025

Package Médian
company icon
Teamworks
Data Engineer
hidden
Total par an
CA$214K
Niveau
hidden
Salaire de base
CA$151K
Stock (/yr)
CA$60K
Prime
CA$3K
Années dans l'entreprise
0-1 Années
Années d'exp.
0-1 Années
Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur de Données chez Teamworks in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$281,646. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Teamworks pour le poste Ingénieur de Données in Canada est de CA$204,288.

