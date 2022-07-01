TDS Salaires

Répertoire d'entreprises
Le salaire de TDS va de $44,765 en rémunération totale par an pour un Service Client dans le bas de la fourchette à $140,700 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de TDS. Dernière mise à jour : 9/20/2025

$160K

Ingénieur Logiciel
Median $87K

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Comptable
$70.2K
Service Client
$44.8K

Scientifique des Données
$51.2K
Ventes
$141K
Capital-Risqueur
$56.7K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez TDS est Ventes at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $140,700. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez TDS est de $63,444.

