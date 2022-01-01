Répertoire d'entreprises
TDK
TDK Salaires

Le salaire de TDK va de $15,672 en rémunération totale par an pour un Scientifique des Données dans le bas de la fourchette à $256,275 pour un Ingénieur Matériaux dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de TDK. Dernière mise à jour : 9/20/2025

$160K

Ingénieur Matériel
Median $156K

Ingénieur ASIC

Ingénieur Logiciel
Median $166K

Ingénieur en Apprentissage Automatique

Ingénieur Mécanique
Median $170K

Scientifique des Données
$15.7K
Technologue de l'Information (TI)
$122K
Ingénieur Matériaux
$256K
Designer Produit
$88.5K
Chef de Produit
$106K
Chef de Projet
$56.4K
Chef de Programme Technique
$218K
FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez TDK est Ingénieur Matériaux at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $256,275. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez TDK est de $138,853.

