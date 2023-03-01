TDCX Salaires

Le salaire de TDCX va de $11,390 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $42,870 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de TDCX . Dernière mise à jour : 9/20/2025