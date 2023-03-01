Répertoire d'entreprises
TDCX
TDCX Salaires

Le salaire de TDCX va de $11,390 en rémunération totale par an pour un Recruteur dans le bas de la fourchette à $42,870 pour un Ventes dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de TDCX. Dernière mise à jour : 9/20/2025

$160K

Ventes
Median $42.9K
Assistant Administratif
$26.3K
Analyste Business
$33.6K

Développement Commercial
$30K
Service Client
$23.6K
Opérations Service Client
$28.6K
Technologue de l'Information (TI)
$14.7K
Marketing
$37.2K
Opérations Marketing
$36.5K
Recruteur
$11.4K
Ingénieur Logiciel
$15.1K
Le poste le mieux rémunéré rapporté chez TDCX est Ventes avec une rémunération totale annuelle de $42,870. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez TDCX est de $28,558.

