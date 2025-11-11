Répertoire d'entreprises
Tata Group
Tata Group Ingénieur Logiciel Full-Stack Salaires à India

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel Full-Stack in India chez Tata Group totalise ₹1.75M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tata Group. Dernière mise à jour : 11/11/2025

Package Médian
Total par an
₹1.75M
Niveau
L3
Salaire de base
₹1.58M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹175K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
5 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Tata Group?
Dernières soumissions de salaires
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Tata Group, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Full-Stack chez Tata Group in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹9,536,791. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tata Group pour le poste Ingénieur Logiciel Full-Stack in India est de ₹2,539,082.

Autres ressources