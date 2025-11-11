Répertoire d'entreprises
Tata Group
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Ingénieur Logiciel Backend

Tata Group Ingénieur Logiciel Backend Salaires

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel Backend in India chez Tata Group totalise ₹2.65M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tata Group. Dernière mise à jour : 11/11/2025

Package Médian
Tata Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total par an
₹2.65M
Niveau
L3
Salaire de base
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Prime
₹0
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
7 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Tata Group?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Tata Group, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel Backend chez Tata Group in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹3,867,089. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tata Group pour le poste Ingénieur Logiciel Backend in India est de ₹2,086,512.

Autres ressources