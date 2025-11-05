Répertoire d'entreprises
Tata Group
Tata Group Marketing Salaires à Mumbai Metropolitan Region

Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tata Group. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Tata Group, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Marketing chez Tata Group in Mumbai Metropolitan Region s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹3,457,410. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tata Group pour le poste Marketing in Mumbai Metropolitan Region est de ₹3,147,416.

