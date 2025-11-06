Tata Consultancy Services Ingénieur Logiciel Salaires à Chile

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Chile chez Tata Consultancy Services totalise CLP 35.42M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tata Consultancy Services. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Package Médian Tata Consultancy Services Salesforce Engineer Santiago, RM, Chile Total par an CLP 35.42M Niveau C3A Salaire de base CLP 35.42M Stock (/yr) CLP 0 Prime CLP 0 Années dans l'entreprise 2 Années Années d'exp. 4 Années

+ CLP 54.61M + CLP 83.8M + CLP 18.83M + CLP 32.96M + CLP 20.72M Don't get lowballed

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Chez Tata Consultancy Services, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Tata Consultancy Services ?

