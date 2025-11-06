La rémunération Ingénieur Logiciel in Chennai Metropolitan Area chez Tata Consultancy Services va de ₹402K par year pour C1Y à ₹1.49M par year pour C5. Le package de rémunération médian in Chennai Metropolitan Area year totalise ₹797K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tata Consultancy Services. Dernière mise à jour : 11/6/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
C1Y
₹402K
₹398K
₹3.9K
₹0
C1
₹617K
₹613K
₹0
₹3.2K
C2
₹1.12M
₹1.08M
₹0
₹32.8K
C3A
₹1.04M
₹1.02M
₹5.2K
₹19.6K
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
Chez Tata Consultancy Services, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :
25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)
25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)
25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)
