Tata Consultancy Services
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Charlotte, NC Greater Area

Tata Consultancy Services Ingénieur Logiciel Salaires à Charlotte, NC Greater Area

La rémunération Ingénieur Logiciel in Charlotte, NC Greater Area chez Tata Consultancy Services totalise $102K par year pour C3A. Le package de rémunération médian in Charlotte, NC Greater Area year totalise $139K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tata Consultancy Services. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Niveau débutant)
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
Assistant Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
IT Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$102K
$102K
$0
$0
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Tata Consultancy Services, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Titres inclus

Ingénieur Logiciel Frontend

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Réseau

Ingénieur Logiciel Assurance Qualité (AQ)

Ingénieur de Données

Ingénieur Logiciel de Production

Ingénieur DevOps

Ingénieur de Fiabilité de Site

Ingénieur Systèmes

Développeur Web

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Tata Consultancy Services in Charlotte, NC Greater Area s'élève à une rémunération totale annuelle de $163,565. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tata Consultancy Services pour le poste Ingénieur Logiciel in Charlotte, NC Greater Area est de $90,000.

Autres ressources