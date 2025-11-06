Tata Consultancy Services Chef de Projet Salaires à Greater Bengaluru

Le package de rémunération médian Chef de Projet in Greater Bengaluru chez Tata Consultancy Services totalise ₹1.99M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tata Consultancy Services. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Package Médian Tata Consultancy Services Project Manager Bengaluru, KA, India Total par an ₹1.99M Niveau C3A Salaire de base ₹1.99M Stock (/yr) ₹0 Prime ₹0 Années dans l'entreprise 17 Années Années d'exp. 19 Années

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Chez Tata Consultancy Services, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Tata Consultancy Services ?

