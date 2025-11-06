Répertoire d'entreprises
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Designer Produit Salaires à Greater Bengaluru

La rémunération Designer Produit in Greater Bengaluru chez Tata Consultancy Services va de ₹1.13M par year pour C1 à ₹1.22M par year pour C2. Le package de rémunération médian in Greater Bengaluru year totalise ₹1.35M. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tata Consultancy Services. Dernière mise à jour : 11/6/2025

Moyenne Rémunération Par Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions
Prime
C1
Assistant Designer
₹1.13M
₹1.13M
₹0
₹0
C2
Designer
₹1.22M
₹1.12M
₹0
₹99.8K
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Voir 2 Plus de niveaux
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Tata Consultancy Services, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Titres inclus

Designer UX

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez Tata Consultancy Services in Greater Bengaluru s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹1,728,781. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tata Consultancy Services pour le poste Designer Produit in Greater Bengaluru est de ₹712,515.

