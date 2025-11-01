Répertoire d'entreprises
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Ingénieur Électrique Salaires

La rémunération totale moyenne Ingénieur Électrique in India chez Tata Consultancy Services va de ₹511K à ₹729K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tata Consultancy Services. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

₹586K - ₹686K
India
Fourchette courante
Fourchette possible
₹511K₹586K₹686K₹729K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Tata Consultancy Services, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Électrique chez Tata Consultancy Services in India s'élève à une rémunération totale annuelle de ₹729,226. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tata Consultancy Services pour le poste Ingénieur Électrique in India est de ₹511,081.

Autres ressources