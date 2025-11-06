Répertoire d'entreprises
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Scientifique des Données Salaires à United Kingdom

Le package de rémunération médian Scientifique des Données in United Kingdom chez Tata Consultancy Services totalise £33.8K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tata Consultancy Services.

Package Médian
Tata Consultancy Services
Data Scientist
London, EN, United Kingdom
Total par an
£33.8K
Niveau
C2
Salaire de base
£33.8K
Stock (/yr)
£0
Prime
£0
Années dans l'entreprise
2 Années
Années d'exp.
2 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Tata Consultancy Services?
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Tata Consultancy Services, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Scientifique des Données chez Tata Consultancy Services in United Kingdom s'élève à une rémunération totale annuelle de £60,798. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tata Consultancy Services pour le poste Scientifique des Données in United Kingdom est de £33,848.

