La rémunération totale moyenne Manager Opérations Métier chez Tata Consultancy Services va de $169K à $231K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tata Consultancy Services. Dernière mise à jour : 11/1/2025

Rémunération totale moyenne

$181K - $219K
United States
Fourchette courante
Fourchette possible
$169K$181K$219K$231K
Fourchette courante
Fourchette possible

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Tata Consultancy Services, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Manager Opérations Métier chez Tata Consultancy Services s'élève à une rémunération totale annuelle de $230,840. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tata Consultancy Services pour le poste Manager Opérations Métier est de $169,150.

Autres ressources