Tango Ingénieur Logiciel Salaires à Warsaw Metropolitan Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Warsaw Metropolitan Area chez Tango totalise PLN 346K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tango. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian Tango Software Engineer Warsaw, MZ, Poland Total par an PLN 346K Niveau Senior Salaire de base PLN 308K Stock (/yr) PLN 0 Prime PLN 38K Années dans l'entreprise 3 Années Années d'exp. 10 Années

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.8K + PLN 131K + PLN 82.3K Don't get lowballed

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Chez Tango, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Tango ?

