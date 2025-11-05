Répertoire d'entreprises
Tango
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Tous les salaires Ingénieur Logiciel

  • Warsaw Metropolitan Area

Tango Ingénieur Logiciel Salaires à Warsaw Metropolitan Area

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Warsaw Metropolitan Area chez Tango totalise PLN 346K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tango. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total par an
PLN 346K
Niveau
Senior
Salaire de base
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Prime
PLN 38K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
10 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Tango?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.3K
Don't get lowballed
Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Tango, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Tango in Warsaw Metropolitan Area s'élève à une rémunération totale annuelle de PLN 463,932. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tango pour le poste Ingénieur Logiciel in Warsaw Metropolitan Area est de PLN 313,940.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Tango

Entreprises similaires

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources