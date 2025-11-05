Répertoire d'entreprises
Tango
Tango Ingénieur Logiciel Salaires à Ukraine

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Ukraine chez Tango totalise UAH 4.01M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tango. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Total par an
UAH 4.01M
Niveau
hidden
Salaire de base
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Prime
UAH 0
Années dans l'entreprise
2-4 Années
Années d'exp.
5-10 Années
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Salaires de Stage

Calendrier d'acquisition

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Chez Tango, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans :

  • 25% s'acquiert dans le 1st-AN (25.00% annuel)

  • 25% s'acquiert dans le 2nd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 3rd-AN (2.08% mensuel)

  • 25% s'acquiert dans le 4th-AN (2.08% mensuel)



FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur Logiciel chez Tango in Ukraine s'élève à une rémunération totale annuelle de UAH 6,209,528. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Tango pour le poste Ingénieur Logiciel in Ukraine est de UAH 3,920,156.

