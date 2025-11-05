Tango Ingénieur Logiciel Salaires à Ukraine

Le package de rémunération médian Ingénieur Logiciel in Ukraine chez Tango totalise UAH 4.01M par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Tango. Dernière mise à jour : 11/5/2025

Package Médian Tango Software Engineer Kyiv, KC, Ukraine Total par an UAH 4.01M Niveau hidden Salaire de base UAH 4.01M Stock (/yr) UAH 0 Prime UAH 0 Années dans l'entreprise 2-4 Années Années d'exp. 5-10 Années

Dernières soumissions de salaires

Calendrier d'acquisition Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Chez Tango, Attribution d'actions/capital sont soumises à un calendrier d'acquisition de 4 ans : 25 % s'acquiert dans le 1st - AN ( 25.00 % annuel )

25 % s'acquiert dans le 2nd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 3rd - AN ( 2.08 % mensuel )

25 % s'acquiert dans le 4th - AN ( 2.08 % mensuel )

Quel est le calendrier d'acquisition chez Tango ?

