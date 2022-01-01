Synopsys Salaires

Le salaire de Synopsys va de $21,220 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Technique dans le bas de la fourchette à $413,667 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Synopsys . Dernière mise à jour : 9/16/2025