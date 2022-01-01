Répertoire d'entreprises
Synopsys
Synopsys Salaires

Le salaire de Synopsys va de $21,220 en rémunération totale par an pour un Rédacteur Technique dans le bas de la fourchette à $413,667 pour un Manager Ingénierie Logiciel dans le haut de la fourchette. Levels.fyi collecte de manière anonyme et vérifiée les salaires d'employés actuels et anciens de Synopsys. Dernière mise à jour : 9/16/2025

$160K

Ingénieur Matériel
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Ingénieur ASIC

Ingénieur SoC

Ingénieur FPGA

Ingénieur Logiciel
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Ingénieur Logiciel Backend

Ingénieur Logiciel Full-Stack

Ingénieur Logiciel de Production

Chercheur Scientifique

Chef de Produit
69 $284K
100 $343K

Analyste Cybersécurité
Median $121K
Manager Ingénierie Logiciel
69 $317K
100 $414K
Architecte Solutions
Median $310K

Architecte de Données

Architecte Sécurité Cloud

Chef de Programme Technique
Median $45.5K
Ingénieur Électrique
Median $326K
Designer Produit
Median $145K
Manager Design Produit
Median $330K
Scientifique des Données
Median $154K
Ventes
Median $331K
Chef de Programme
Median $357K
Analyste Business
$140K
Service Client
$87.1K
Succès Client
$90.5K
Analyste de Données
$45.2K
Manager Science des Données
$159K
Analyste Financier
$151K
Ressources Humaines
$270K
Technologue de l'Information (TI)
$34.6K
Consultant en Management
$257K
Marketing
$175K
Ingénieur Mécanique
$39.9K
Chef de Projet
$146K
Ingénieur Commercial
$120K
Rédacteur Technique
$21.2K
Chercheur UX
$193K
Calendrier d'acquisition

33.3%

AN 1

33.3%

AN 2

33.3%

AN 3

Type d'actions
RSU

Chez Synopsys, RSUs sont soumises à un calendrier d'acquisition de 3 ans :

  • 33.3% s'acquiert dans le 1st-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 2nd-AN (33.30% annuel)

  • 33.3% s'acquiert dans le 3rd-AN (33.30% annuel)

FAQ

Le poste le mieux rémunéré rapporté chez Synopsys est Manager Ingénierie Logiciel at the 100 level avec une rémunération totale annuelle de $413,667. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Synopsys est de $166,156.

Autres ressources