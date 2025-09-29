Répertoire d'entreprises
Syfe
Syfe Designer Produit Salaires

La rémunération totale moyenne Designer Produit in Singapore chez Syfe va de SGD 88.5K à SGD 121K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Syfe. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

SGD 95.9K - SGD 114K
Singapore
Fourchette courante
Fourchette possible
SGD 88.5KSGD 95.9KSGD 114KSGD 121K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Syfe?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Designer Produit chez Syfe in Singapore s'élève à une rémunération totale annuelle de SGD 121,199. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Syfe pour le poste Designer Produit in Singapore est de SGD 88,528.

Autres ressources