Syfe
Syfe Salaires

La fourchette de salaires de Syfe va de $35,914 en rémunération totale par an pour un Ingénieur logiciel au bas de l'échelle à $79,744 pour un Designer de produits au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Syfe. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Ingénieur logiciel
Median $35.9K
Designer de produits
$79.7K
Chef de projet
$52.9K

FAQ

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Syfe je Designer de produits at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $79,744. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Syfe je $52,925.

