Sycamore Partners
Sycamore Partners Salaires

La fourchette de salaires de Sycamore Partners va de $30,576 en rémunération totale par an pour un Service client au bas de l'échelle à $145,725 pour un Ingénieur logiciel au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Sycamore Partners. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Opérations commerciales
$55.9K
Analyste commercial
$105K
Service client
$30.6K

Analyste de données
$111K
Ingénieur logiciel
$146K
FAQ

Le rôle le mieux payé signalé chez Sycamore Partners est Ingénieur logiciel at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $145,725. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Sycamore Partners est de $104,860.

