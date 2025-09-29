Répertoire d'entreprises
Swyft
Swyft Ressources Humaines Salaires

La rémunération totale moyenne Ressources Humaines in Canada chez Swyft va de CA$52.3K à CA$73.1K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swyft. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

CA$56.7K - CA$68.7K
Canada
Fourchette courante
Fourchette possible
CA$52.3KCA$56.7KCA$68.7KCA$73.1K
Fourchette courante
Fourchette possible

Quels sont les niveaux de carrière chez Swyft?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ressources Humaines chez Swyft in Canada s'élève à une rémunération totale annuelle de CA$73,131. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swyft pour le poste Ressources Humaines in Canada est de CA$52,327.

Autres ressources