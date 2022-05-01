Swvl Salaires

Répertoire des entreprises
Swvl
La fourchette de salaires de Swvl va de $6,139 en rémunération totale par an pour un Comptable au bas de l'échelle à $138,153 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Swvl. Dernière mise à jour : 8/20/2025

$160K

Comptable
$6.1K
Chef de produit
$108K
Chef de projet
$12.1K

Ingénieur logiciel
$19.3K
Responsable de l'ingénierie logicielle
$138K
Le rôle le mieux payé signalé chez Swvl est Responsable de l'ingénierie logicielle at the Common Range Average level avec une rémunération totale annuelle de $138,153. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute compensation en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane signalée chez Swvl est de $19,296.

