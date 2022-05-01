Swvl Salaires

La fourchette de salaires de Swvl va de $6,139 en rémunération totale par an pour un Comptable au bas de l'échelle à $138,153 pour un Responsable de l'ingénierie logicielle au haut de l'échelle. Levels.fyi collecte des salaires anonymes et vérifiés d'employés actuels et anciens de Swvl . Dernière mise à jour : 8/20/2025