Répertoire d'entreprises
Swisscom
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Ingénieur DevOps

  • Switzerland

Swisscom Ingénieur DevOps Salaires à Switzerland

La rémunération Ingénieur DevOps in Switzerland chez Swisscom va de CHF 124K par year pour Software Engineer à CHF 155K par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Switzerland year totalise CHF 138K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swisscom. Dernière mise à jour : 10/8/2025

Moyenne Niveau
Ajouter rémunérationComparer les niveaux
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer
(Niveau débutant)
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 155K
CHF 150K
CHF 0
CHF 5.1K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Ajouter rémunérationComparer les niveaux

CHF 160K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Swisscom?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Ingénieur Logiciel offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur DevOps chez Swisscom in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 162,891. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swisscom pour le poste Ingénieur DevOps in Switzerland est de CHF 133,141.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Swisscom

Entreprises similaires

  • Sprint
  • TELUS
  • TDS
  • Accenture
  • AT&T
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources