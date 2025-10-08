La rémunération Ingénieur DevOps in Greater Zurich Area chez Swisscom va de CHF 124K par year pour Software Engineer à CHF 159K par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Greater Zurich Area year totalise CHF 133K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swisscom. Dernière mise à jour : 10/8/2025
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer
CHF 124K
CHF 121K
CHF 0
CHF 3K
Senior Software Engineer
CHF 159K
CHF 153K
CHF 0
CHF 6.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Entreprise
Nom du Niveau
Années d'Expérience
Rémunération Totale
