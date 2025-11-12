Répertoire d'entreprises
Swisscom
  • Salaires
  • Ingénieur Logiciel

  • Ingénieur DevOps

Swisscom Ingénieur DevOps Salaires

La rémunération Ingénieur DevOps in Switzerland chez Swisscom va de CHF 102K par year pour Software Engineer à CHF 128K par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Switzerland year totalise CHF 113K. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Moyenne Niveau
Nom du niveau
Total
Base
Actions ()
Prime
Software Engineer
(Niveau débutant)
CHF 102K
CHF 99.7K
CHF 0
CHF 2.5K
Senior Software Engineer
CHF 128K
CHF 123K
CHF 0
CHF 4.2K
Lead Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Principal Software Engineer
CHF --
CHF --
CHF --
CHF --
Dernières soumissions de salaires
Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Quels sont les niveaux de carrière chez Swisscom?

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Ingénieur DevOps chez Swisscom in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 133,733. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swisscom pour le poste Ingénieur DevOps in Switzerland est de CHF 109,308.

Autres ressources