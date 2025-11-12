Swisscom Ingénieur DevOps Salaires

La rémunération Ingénieur DevOps in Switzerland chez Swisscom va de CHF 102K par year pour Software Engineer à CHF 128K par year pour Senior Software Engineer. Le package de rémunération médian in Switzerland year totalise CHF 113K. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swisscom. Dernière mise à jour : 11/12/2025

Nom du niveau Total Base Actions ( /yr ) Prime Software Engineer ( Niveau débutant ) CHF 102K CHF 99.7K CHF 0 CHF 2.5K Senior Software Engineer CHF 128K CHF 123K CHF 0 CHF 4.2K Lead Software Engineer CHF -- CHF -- CHF -- CHF -- Principal Software Engineer CHF -- CHF -- CHF -- CHF --

+ CHF 47.6K + CHF 73.1K + CHF 16.4K + CHF 28.7K + CHF 18.1K Don't get lowballed

Entreprise Lieu | Date Nom du Niveau Étiquette Années d'Expérience Total / Dans l'Entreprise Rémunération Totale ( CHF ) Base | Actions (an) | Prime

