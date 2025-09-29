Répertoire d'entreprises
Swiss Re
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chef de Programme

  • Tous les salaires Chef de Programme

Swiss Re Chef de Programme Salaires

La rémunération totale moyenne Chef de Programme in Switzerland chez Swiss Re va de CHF 147K à CHF 205K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swiss Re. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Rémunération totale moyenne

CHF 158K - CHF 186K
Switzerland
Fourchette courante
Fourchette possible
CHF 147KCHF 158KCHF 186KCHF 205K
Fourchette courante
Fourchette possible

Il nous faut seulement 3 de plus Chef de Programme soumissions chez Swiss Re pour débloquer !

Invitez vos amis et votre communauté à ajouter des salaires de manière anonyme en moins de 60 secondes. Plus de données signifie de meilleures informations pour les chercheurs d'emploi comme vous et notre communauté !

💰 Tout voir Salaires

💪 Contribuer Votre salaire

CHF 134K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.


Contribuer
Quels sont les niveaux de carrière chez Swiss Re?

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chef de Programme offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Chef de Programme chez Swiss Re in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 205,003. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swiss Re pour le poste Chef de Programme in Switzerland est de CHF 147,182.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Swiss Re

Entreprises similaires

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources