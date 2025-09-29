Répertoire d'entreprises
Swiss Re
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Chef de Produit

  • Tous les salaires Chef de Produit

Swiss Re Chef de Produit Salaires

Le package de rémunération médian Chef de Produit in Switzerland chez Swiss Re totalise CHF 160K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swiss Re. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Package Médian
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Total par an
CHF 160K
Niveau
Senior Product Manager
Salaire de base
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Prime
CHF 18.2K
Années dans l'entreprise
3 Années
Années d'exp.
6 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Swiss Re?

CHF 134K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts
Salaires de Stage

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Chef de Produit offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

El paquete salarial más alto reportado para un Chef de Produit en Swiss Re in Switzerland tiene una compensación total anual de CHF 361,157. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Swiss Re para el puesto de Chef de Produit in Switzerland es CHF 159,539.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Swiss Re

Entreprises similaires

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources