Répertoire d'entreprises
Swiss Re
Vous travaillez ici ? Revendiquez votre entreprise
    Levels FYI Logo
  • Salaires
  • Analyste Business

  • Tous les salaires Analyste Business

Swiss Re Analyste Business Salaires

Le package de rémunération médian Analyste Business in Switzerland chez Swiss Re totalise CHF 124K par year. Voir la répartition du salaire de base, des actions et des primes pour les packages de rémunération totale de Swiss Re. Dernière mise à jour : 9/29/2025

Package Médian
company icon
Swiss Re
Senior Business Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Total par an
CHF 124K
Niveau
Senior
Salaire de base
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Prime
CHF 16.8K
Années dans l'entreprise
8 Années
Années d'exp.
11 Années
Quels sont les niveaux de carrière chez Swiss Re?

CHF 134K

Soyez Rémunéré, Pas Exploité

Nous avons négocié des milliers d'offres et obtenons régulièrement des augmentations de 30 000$+ (parfois 300 000$+). Faites négocier votre salaire ou votre CV relu par de vrais experts - des recruteurs qui le font quotidiennement.

Dernières soumissions de salaires
AjouterAjouter rémun.Ajouter rémunération

Entreprise

Lieu | Date

Nom du Niveau

Étiquette

Années d'Expérience

Total / Dans l'Entreprise

Rémunération Totale

Base | Actions (an) | Prime
Aucun salaire trouvé
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporter les DonnéesVoir les Postes Ouverts

Contribuer

Recevez les Salaires Vérifiés dans votre Boîte de Réception

S'abonner aux Analyste Business offres vérifiées.Vous recevrez le détail des éléments de rémunération par e-mail. En Savoir Plus

Ce site est protégé par reCAPTCHA et la Politique de Confidentialité et les Conditions d'Utilisation de Google s'appliquent.

FAQ

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Analyste Business chez Swiss Re in Switzerland s'élève à une rémunération totale annuelle de CHF 142,219. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Swiss Re pour le poste Analyste Business in Switzerland est de CHF 124,110.

Emplois à la une

    Aucun emploi à la une trouvé pour Swiss Re

Entreprises similaires

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Voir toutes les entreprises ➜

Autres ressources